Lo que se desprende de las palabras que ha pronunciado hoy Puigdemont es que puede incurrír de nuevo en otro delito adicional: Julian Mateos, analista político

El analista político Julián Mateos, señaló que no cabe duda de que varios de los miembros del gobierno catalán, incluyendo al ex presidente de la Generalitat,Carles Puigdemont, han incurrido en delitos como rebelión y sedición. Sin embargo, agregó que “en cualquier caso lo que se desprende de las palabras que ha pronunciado hoy Puigdemont es que puede incurrir de nuevo en otro delito adicional que es el de usurpación de funciones”, que se refiere a llevar a cabo funciones de un cargo público que no le corresponde.

Mateos señaló que, partiendo de la querella que será impuesta a miembros del gobierno catalán por parte del fiscal general del Estado en la que se les acusa de rebelión “es muy probable que suponga la detención de Puigdemont”.

Para el analista, una posible convocatoria a una constituyente encabezada por el mismo Carles Puigdemont, “puede realizarse de una forma asamblearia, nada formalista y desde luego sin ningún tipo de efecto jurídico”, ya que se evidencia una fractura dentro del marco independentista.

