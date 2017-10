“Cada boda es diferente, eso es lo maravilloso de casarte contigo misma”: fundadora de Marry Yourself

Alexandra Gill, fundadora de Marry Yourself, y quien practica la sologamia (casada consigo misma) contó en NTN24 que “la gente está fascinada” con este compromiso que carece de valor religioso y legal.

“Cuando me casé conmigo misma, hace 11 años, lo hice con otras seis mujeres más. Los rangos de edad son de 25 a 50 así que en realidad no hay límite de edad (…) Mujeres de todo el mundo comenzaron a preguntarnos al respecto, empezaron a escribir a llamarme y me decían que las inspiraba”, contó.

Gill relató que “cada boda es diferente, eso es lo maravilloso de casarte contigo misma, no hay reglas”.

