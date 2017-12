“No es cuestión de establecer una lista de presos políticos en Venezuela, sino de una búsqueda de justicia”: abogada Theresly Malavé

La directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, explicó que la Asamblea Nacional presentó una lista de 408 presos políticos en el país, en la que habrían sumado los listados de todas las organizaciones del país que documentan estos casos.

Relató que “hay personas que no quieren ser etiquetadas como presos políticos porque sienten que tienen menos posibilidad de salir”, por lo que no hay una cifra exacta de presos políticos. Asimismo, afirmó que siempre ha habido disyuntivas en las cifras de las distintas organizaciones. “La disparidad en las listas no tiene importancia, pues no hay un ente oficial”, dijo.

“Esto no es cuestión de establecer una lista, sino de una búsqueda de justicia y de visibilizar que se está violando el debido proceso”, enfatizó.

Sobre el caso de los 130 niños a quienes no permitieron salir de Venezuela para reunirse con sus padres en Perú, relató que hay gente muy pobre que habían vendido todas sus propiedades para financiar el viaje.

Admitió que en algunos documentos había inconsistencias, pero solo fueron nueve casos y aclaró que la ONG Unión Venezolana en Perú no participó en la tramitación de documentos. Además, dijo que desconoce si puedan sacar a los niños del país eventualmente “porque aquí no hay garantías.

