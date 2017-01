¿Qué pasará con los cubanos que están tratando de obtener asilo en EE.UU. tras fin de la política ‘pies secos / pies mojados’?

En la tarde de este jueves el Gobierno del presidente Barack Obama puso fin a una política migratoria que benefició durante más de 20 años y de forma exclusiva a la comunidad cubana.

Se trata de la política ‘pies secos / pies mojados’, que abría un camino para la residencia legal en los Estados Unidos a cualquier cubano que tocara territorio estadounidense.

Wilfredo Allen, abogado especialista en inmigración, indicó en La Tarde de NTN24 que ahora “el cubano que entre por la frontera sin visa puede ser detenido, llevado a un centro de migración a donde va tener una entrevista de miedo creíble, va a tener que demostrar que él tiene un miedo de volver a Cuba y ser perseguido”.

“Pero aunque sea puesto en libertad no puede legalizarse por el Ajuste Cubano por no tener una entrada legal a los Estados Unidos; va a tener que presentarse frente a un juez de migración, presentar un caso de asilo y ganar el caso de asilo político y ganar asilo político en un tribual americano no es fácil”, agregó.