“Pediremos a Oxfam documentos detallados para iniciar un proceso legal contra quienes cometieron crímenes”: embajador de Haití en Reino Unido

El embajador de Haití en Reino Unido, Bocchit Edmond, aseguró en el programa La Mañana de NTN24 que “vamos a pedir a Oxfam que nos entreguen todos los documentos detallados sobre esta investigación, para que el Gobierno pueda iniciar un proceso legal contra esas personas que cometieron este crimen”.

“Dijeron que no reportaron esos crímenes porque las autoridades haitianas no iban a hacer nada. No estamos de acuerdo con esta declaración, pensamos que fue un acto de encubrimiento”, afirmó Edmond.