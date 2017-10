Actrices como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie acusaron al productor Harvey Weinstein de acoso sexual

Este martes actrices como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie denunciaron por acoso sexual al reconocido productor Harvey Weinstein. Ambas artistas relataron a la prensa estadounidense cómo el cineasta las convocaba a cuartos de hotel con el presunto objetivo de propasarse con ellas durante la década de los 90.

Según The New Yorker, tres mujeres afirman haber sido violadas por Weinstein, otras cuatro hablan de tocamientos no deseados que se pueden considerar abuso y otras cuatro de exhibicionismo.

Redacción NTN24

