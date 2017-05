“Los médicos no somos violentos, los estudiantes tampoco, sea del lado que sea eres el futuro de este país”: Verónica Rodríguez, estudiante de Medicina venezolana

Verónica Rodríguez, estudiante de Medicina venezolana, aseguró ante NTN24: “los médicos no somos violentos, los estudiantes tampoco, sea del lado que sea, eres el futuro de este país”, esto por la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en cercanía de la Universidad Central de Venezuela, por motivo de protestas de estudiantes por la falta de medicinas en el país.

“Cómo es posible que no podamos reclamar por nuestras propias medicinas, que no nos dejan ni salir de la universidad, ni hacer una protesta con pancartas, que no podemos ni ir al Ministerio de la Salud a reclamar lo que está pasando”, expresó la estudiante.

Redacción NTN24