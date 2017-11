Tres recomendaciones del psicólogo Xavier Savin Vallvé para hacer una compra inteligente en este Black Friday

Xavier Savin Vallvé, psicólogo experto en psicología del trabajo, ofreció en NTN24 tres recomendaciones para hacer una compra inteligente durante este Black Friday:

Ir con un presupuesto concreto, puede ser en efectivo.

Prevenir el contagio de la emoción de compra y prever que habrá objetos interesantes que en realidad no se necesitan.

Anticipar qué es lo que se quiere comprar, especialmente objetos que necesitan.

El psicólogo explicó que existen neuronas que motivan al contagio de la actividad de compra al ver a personas emocionadas por adquirir productos. “Si yo estoy en una marabunta de gente emocionada, con ganas de comprar, con prisa, que es una locura, es muy fácil que me deje contagiar por toda esta energía y que me añada a la fiesta”, explicó.

Sin embargo el experto advirtió que por esta emoción de compra se “puede llegar a comprar hasta algo que no necesita, lo cual puede generar hasta un sentimiento de culpa. Si hago una compra inteligente con un descuento fantástico al día siguiente me sentiré bien, pero si yo entro a un centro comercial, me vuelvo loco, y empiezo a comprar cosas que en realidad no necesito al día siguiente -que ya no tendré ese dinero y sí un objeto que en realidad no me interesa y no me aporta nada- vendrá un sentimiento de culpa importante”.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24