Presidente del Gobierno Español fue increpado en el Congreso sobre sus primeros 13 meses de gestión

En la mañana de este miércoles el Congreso español realizó la última sesión de control al gobierno, desde su puesto en el pleno el presidente Mariano Rajoy respondió a las preguntas que le exigían evaluara sus primeros 13 meses de gestión.

Rajoy también fue increpado por la situación en Cataluña, por lo que el mandatario aseguró que “la primera obligación que tiene un presidente de gobierno es cumplir la ley y lo que no es democrático no es el no cumplir la ley, sino es liquidar la ley y además, dejar a los ciudadanos sin sus derechos”.

Además, Rajoy dijo que “siempre he estado dispuesto al diálogo, pero el diálogo que se me ha propuesto desde la Generalitat de Cataluña era referéndum sí o referéndum sí”.

Redacción NTN24

