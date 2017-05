“Mi hija no participa en ningún partido político”: Germania Villaroel, madre de la estudiante Evaluz Suárez detenida en el estado Sucre, Venezuela

Germania Villaroel, madre de la estudiante Evaluz Suárez detenida en el estado Sucre por la Guardia Nacional acusada de “guarimbera”, término utilizado de forma despectiva por el gobierno para llamar a los manifestantes, y afirmó que ella “no participa en ningún partido político”.

“Cuando la voy a buscar primero me dicen que no hay ninguna estudiante detenida, en la noche cuando llego al puesto de detención me dicen que si está detenida acusada de guarimbera”, contó.

“Le pido a las autoridades que tomen conciencia, que lo que está pasando en Venezuela es culpa de ellos porque ellos son los que están matando al pueblo y que dejen en libertad a mi hija”, clamó la madre de la estudiante venezolana.