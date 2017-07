Sede de la Conferencia Episcopal de México fue atacada con un artefacto explosivo

Una explosión frente a la sede de la conferencia episcopal sorprendió a los mexicanos esta madrugada. Un artefacto estalló, en el edificio, ubicado a solo metros de la Basílica de Guadalupe en la capital. El Gobierno federal condenó el hecho y anunció una investigación para dar con los responsables.

“Se oyó un estruendo enorme me tocó a mí escucharlo, en toda su amplitud (…) Cuando ya vimos los videos donde se ve claramente las imágenes de una persona que pone una bolsa enciende un cigarro lo pone en una bolsa y hace una muy grande explosión”, afirmó el Secretario general Conferencia Episcopal Mexicana, Alfonso Miranda.

Miranda también aseguró que los ataques contra la iglesia han aumentado: “como iglesia son dieciocho asesinados más dos secuestrados en cuanto ataques directos”. “De esos veinte del 2012 para acá es una cifra no menor, no podemos ser ingenuos como para no preocuparnos”.

El edificio del episcopado mexicano se ubica a sólo unos metros de la Basílica de Guadalupe, uno de los templos católicos más importantes y más visitados del mundo.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24