Steven Forester, miembro del Institute for Justice and Democracy in Haiti, expresa su preocupación por renovación de solo seis meses del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos haitianos en EE. UU.

Steven Forester, miembro del Institute for Justice and Democracy in Haiti, habló con NTN24 luego del anuncio por parte del gobierno de EE. UU. sobre la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) por un periodo de seis meses para los ciudadanos haitianos que estén residiendo en el país luego de que se les otorgará el beneficio tras el terremoto ocurrido en el año 2010.



Forester aseguró que “debieron hacerlo por 18 meses, pero por lo menos lo hicieron por seis, lo cual nos da tiempo de seguir luchando, ya que en Haití no va cambiar nada en los próximos seis meses”.



Por otra parte, Forester destacó que los méritos de lograr la extensión por otros 18 son demasiados, porque “hace seis o siete meses la isla fue impactado por el huracán Matthew (…), además de una epidemia de Cólera, a lo que se le suma que no se han podido recuperar del terremoto y todavía a miles de personas viviendo en carpas”.



A su vez, el director de la Organización Centroamericana Francisco Morazán, Francisco Portillo, también mostró su preocupación con el dictamen mencionando que: “es un mensaje de que se vayan preparando para cualquier situación que se de en el futuro”. Además, aseguro que seis meses es un tiempo muy corto porque “siempre se ha dado de un año a año y medio” en estos casos.

