Mujer de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan se despidió de su esposo con un corto y emotivo mensaje

La mayoría de las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan perdieron las esperanzas de volver a ver con vida a sus seres queridos. Tal es el caso de Jesica Gopar, la esposa del cabo principal Fernando Gabriel Santilli, quien en las últimas horas la mujer se despidió de su esposo.

A través de su cuenta en la red social Twitter, envió un corto y contundente mensaje que dice: “Adiós amor”.

Jesica asegura que esta foto de los dos junto a su hijo inmortalizará los bellos momentos que vivieron como familia: “Por vos voy a seguir Stefano. Papá ahora es un ángel. Yo le ruego a Dios que me de fuerza. Y que no decaiga. Que nadie se lave las manos... ¿entienden verdad?”, dijo.

La certeza de que su esposo fuera rescatado con vida durante los operativos se desvaneció luego de que la Armada Argentina confirmara que hubo una explosión hace nueve días, en la zona donde desapareció el sumergible.

A través de sus redes sociales Jessica Gopar publicaba mensajes en los que su fe parecía ser inquebrantable: “Fernando Santilli, vamos que volves con los guerreros. Dios, la virgen y todos estamos con ustedes. Tu hijo y yo te esperamos. Te amo”.

La mujer elevó sus oraciones al cielo por el regreso de su esposo de 35 años. Incluso esperaba contarle a Fernando que su hijo durante su ausencia aprendió a decir "papá".

Para Jesica Gopar la tristeza no terminará: “no volvieron y no van a volver nunca más, y no sé si van a volver sus cuerpos, me duele porque no voy a poder llevarle una flor”.

