FBI busca investigar a yerno de Donald Trump por supuesta implicación en reuniones que probaría interferencia rusa en elecciones de EE. UU.

El FBI quiere entrevistar al yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner; el buró de inteligencia investiga los vínculos entre Rusia y el entorno directo del presidente de Estados Unidos y sospechan que estuvo Kushner implicado en reuniones que probarían la interferencia del Kremlin en las elecciones.

Mediante un comunicado, el abogado de Kushner aseguró que el asesor de Trump está dispuesto a cooperar con los investigadores federales.

Kushner, esposo de Ivanka Trump, se reunió durante de la pasada campaña electoral y el periodo de transición con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, y con el banquero ruso Sergei Gorkov.

En NTN24 Max Bergmann, analista de seguridad y relaciones entre EE. UU. y Rusia, CAP, aseguró que “la investigación de Rusia no solamente llega a unas figuras aisladas de la campaña de Trump o de sus asociados”, sino que Kushner “es una de esas figuras claves en la Casa Blanca”.

“Si uno mira la manera en la que Trump maneja su Casa Blanca no hay ningún freelance, él controla todo. Así que la idea que durante la campaña hubo actividad de la que Trump no conocía me parece difícil de creer”, aseguró.