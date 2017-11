En problemas: inmigrante mexicano sería deportado tras el incumplimiento de un trato que hizo con agentes del FBI si trabajaba como informante

Un inmigrante mexicano fue reclutado por el FBI para ser informante, bajo la promesa de recibir sus papeles migratorios. Después de terminado el caso, el buró federal de investigaciones cambió de opinión y lo puso a disposición de las autoridades migratorias para ser deportado.

“Me dijeron que me iban ayudar con mi estatus legal, me dijeron que si yo les ayudaba ellos me ayudaban a mí pero a lo último cuando se fue todo a corte, me mandaron a encerrar y me perdieron en el sistema para que no testificara contra los policías. No habiendo testigos no podía ponerles cargos”, relató el inmigrante que se identificó como Albino y quien pidió que no le mostraran su rostro.

“Salí bajo fianza y todavía ando con un grillete de la inmigración en la pierna para que sepan mi ubicación”, añadió.

El hombre contrató los servicios de la abogada de inmigración Natalie Ghayoumi quien está utilizando diferentes estrategias para evitar su deportación.

