“En México nadie me va a ayudar”: madre de la niña indocumentada con parálisis cerebral detenida por agentes de inmigración

Felipa de la Cruz, madre de Rosa María Hernández, una niña indocumentada con parálisis cerebral que fue detenida por los agentes de la patrulla fronteriza tras salir del hospital donde fue sometida a una cirugía y que ahora enfrenta la deportación, habló en La Tarde de NTN24 sobre esta situación.

“Ahorita no quisiera que me la deportaran, yo en México no tengo los recursos para sacarle adelante ni para lo que ella necesita que sus terapias y su tratamiento”, señaló.

“Yo me vine por un mejor futuro para ella, si yo me hubiera quedado en México ahorita mi hija no estaría conmigo”, agregó de la Cruz.

La madre de esta niña también aseveró que la policía migratoria la ha estado custodiando desde su ingreso al hospital y durante el proceso de la cirugía.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24