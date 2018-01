Fiscalía colombiana pidió a víctimas del ‘Lobo feroz’ denunciar al presunto violador para proceder con el caso

La Fiscalía colombiana puso la mira sobre el caso de Juan Carlos Sánchez, alias Lobo Feroz, quien es señalado de haber presuntamente violado a 500 menores de edad.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, pidió a las víctimas denunciar al agresor mientras la policía dice tener las pruebas suficientes para iniciar un juicio.

“Si no hay testigos no hay condenas y no avanzan los procesos. Hemos pedido desde el año 2016 la reconducción con la policía de los testigos para obligarlos a que asistan a los procesos”, dijo el fiscal.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24