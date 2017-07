Freddy Guevara: "Lo que viene de aquí en adelante es la profundización de la resistencia"

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró este viernes que la mayoría de los venezolanos considera que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude, asimismo indicó que internacionalemente no es aceptada.

"Ya toda la comunidad internacional no es que hayan dicho que no la van a reconocer, sino que ya han aplicado sanciones clarísimas al respecto... La Unión Europea, Estados Unidos, México, Colombia, Japón y Alemania hayan dicho no solamente que van a desconocer ese fraude, sino que inclusive se están apegando a las sanciones".

El también dirigente de Voluntad Popular advirtió que luego de las elecciones Constituyente se incrementarán las protestas y las acciones de calle en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

"Esto es una población en rebelión y no vamos a permitir que se instale este fraude, nadie va a obedecerlos... Lo que viene de aquí en adelante es la profundización de la resistencia, el aumento del conflicto político y la determinación de un pueblo que no se dejará pisotear".

Redacción NTN24 Venezuela

