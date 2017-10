Reforma educativa en Chile se encuentra 'en jaque' hasta que el gobierno responda por el déficit en el presupuesto de 2018

La reforma educativa en Chile, principal promesa de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, se encuentra en jaque luego de que varios diputados aseguraran que no tramitarán más proyectos hasta que el Gobierno responda por el déficit en el presupuesto del 2018 en el que no se contempla la subvención para la gratuidad en la educación.

Ante esta situación, la Comisión de Educación citó a tres ministros al Parlamento para dar cuenta sobre la manera en que se iba a materializar esta reforma pero ninguno asistió, lo que llevo a que parlamentarios de la comisión tomaran esta decisión.

“La comisión determinó que no sesionará legislativamente y no trabajará en ningún proyecto de ley mientras los ministros no asistan y no den cuenta de la situación presupuestaría especialmente de la eliminación del reajuste de la gratuidad que se otorga especialmente a los establecimientos que se han transformado en establecimientos sin fines de lucro y los establecimientos municipales que gozan de la subvención de gratuidad”, señaló Rodrigo González, presidente de la comisión educativa de la Cámara de Diputados de Chile.

