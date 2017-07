“Los venezolanos estamos dando lucha para que no se acabe con nuestra República con la Constituyente”: Miguel Ferrari, director de cine

No solo desde los escenarios políticos y las calles se hace un llamado al gobierno venezolano para que cese la represión y respete los derechos humanos, diferentes personalidades del mundo del espectáculo y artistas también se han pronunciado al respecto.

En un concierto en Cúcuta, Colombia, el cantante venezolano Nacho rechazó la Constituyente y también los representantes venezolanos en la celebración del Festival de cine Iberoamericano en Madrid, alzaron la voz para llamar la atención sobre la situación que vive el país.

Miguel Ferrari, actor y director de cine venezolano, ganador del premio Goya 2014 por mejor película iberoamericana, gracias a ‘Azul y no tan rosa’, fue invitado a la gala de los premios platino y desde allí alzó la voz por la situación en Venezuela.

En conversación con NTN24, Ferrari dijo que “Para nadie es un secreto lo que está sucediendo en Venezuela (…) y no, no somos traidores de la patria, más bien somos defensores de nuestra patria y es nuestro deber defender nuestra constitución, que ahora está vulnerándose”.

“Desde hace mucho tiempo las cosas no están funcionando como deberían funcionar, ha habido una constante violación a nuestra constitución (…) los venezolanos estamos dando lucha para que no se termine de romper nuestro país y para que no se acabe con nuestra República a través de esta Asamblea Nacional Constituyente”, agregó Ferrari.

El actor señaló que “todo lo que podamos aportar cada uno desde su trinchera para levantar nuestra voz y para hacernos eco y para que la comunidad internacional también presione y nos apoye, bienvenido sea, porque nosotros no tenemos armas, nuestra única arma es nuestra constitución”.

Redacción NTN24

