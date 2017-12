Fiscalía ecuatoriana pidió que implicados en caso Odebrecht paguen millonaria suma como reparación

Este viernes, la Fiscalía ecuatoriana pidió que a los implicados en el entramado de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht, incluido el vicepresidente Jorge Glas, se les obligue a pagar una millonaria suma de dinero a modo de reparación al Estado.

“Siempre he estado dando la cara, me he sometido a la justicia a pesar de que ciertos actores, y me refiero a la Fiscalía en particular, están actuando por componendas políticas y por un pacto con Odebrecht”, aseguró Glas.