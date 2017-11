Temor en el oficialismo ecuatoriano luego del anuncio de Alianza País de cesar a Lenin Moreno como jefe del partido

Tras la decisión del movimiento Alianza País de destituir al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, como jefe del partido, existe temor en el oficialismo de que esta fractura llegue a debilitar la mayoría que tienen dentro de la Asamblea Nacional.

Hasta el momento, 44 asambleístas le habrían jurado lealtad a Moreno mientras que los restantes 33 estarían en la línea más radical del expresidente Rafael Correa. Incluso, aseguran que el mandatario ecuatoriano está consiguiendo romper esa mayoría a través de la compra de conciencias.

“Es una pena que haya ese tipo de acusaciones, yo en plazo de quién haya dicho esto salga a los medios a especificar quién a recibido un dólar o un cargo”, aseguró Ricardo Zambrano, asambleísta oficialista.

El gobierno de Ecuador rechazó la decisión del Partido Oficialista Alianza País de cesar al mandatario Lenin Moreno como presidente de la organización política. La vicepresidenta encargada del gobierno María Alejandra Vicuña ha calificado esta iniciativa como una ‘’decisión espuria’’.

“Hay una constitución que se ha violado porque no hubo el debido proceso, no hubo participación, no hubo derecho a la defensa del compañero Lenin Moreno que, para mí, sigue siendo el presidente del Movimiento Alianza País”, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador.

El excanciller Ricardo Patiño, cercano al expresidente Rafael Correa, tomó ahora las riendas de la organización.

