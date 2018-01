Tras las críticas de Trump al libro ‘Fuego y furia’, el autor aseguró que no tenía una agenda política específica mientras escribía el texto

Tras las críticas del presidente Donald Trump al libro ‘Fuego y furia’, su autor Michael Wolff concedió una entrevista al programa Meet The Press de la cadena NBC en la que defendió su trabajo y aseguró que no tenía una agenda política en particular mientras escribía el texto.

Agregó que el objetivo es que la gente conozca los pormenores del primer año de gobierno del republicano.

El autor aseguró que quien lea el libro se sentirá como si estuviera sentado en un sofá de la Casa Blanca y alarmado con las decisiones que allí se toman.

“Sabes, llamé a la puerta y dije ‘¿puedo entrar?’ dijeron ‘ok’ entonces entré, me senté en el sofá y ese es el punto desde el que he escrito este libro. Quiero decir que la verdadera intención de este libro es que los lectores se sienten conmigo en el sofá y observen lo que esté pasando en el ala oeste. No tengo ninguna política particular cuando se trata de Donald Trump”, sostuvo Wolff.

VEA TAMBIÉN → Estas son las cinco principales revelaciones del libro ‘Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump’

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24