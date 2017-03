“Aquí lo que más abunda es el hambre”: Habitante de Petare, el barrio más grande de Venezuela

Neveras vacías, alimentos costosos y bolsas de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que nunca llegan: así es la realidad del barrio Petare, al este de Caracas.

Los habitantes atestiguaron que muchas veces no cenan. “Aquí lo que más abunda es el hambre”, afirmaron, “ si cenamos no almorzamos y si almorzamos no cenamos”.

Los jóvenes aseguran que el hambre les da dolor de cabeza, mientras algunos sacan comida de la basura para compartirla con sus familias, ante la escasez de productos básicos.