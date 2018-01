La censura en Venezuela es un tema de violación a nuestros derechos que no puede quedarse así, director y guionista Ignacio Castillo en el Hay Festival Cartagena

El director y guionista venezolano Ignacio Castillo participó en la nueva edición del Hay Festival Cartagena 2018 y habló con el director del Contador de Historias de NTN24, Álvaro Vélez, sobre la censura en la literatura, el teatro y la industria cinematográfica en Venezuela.

“El tema de la censura en Venezuela, no es una página que he pasado, es un tema de dignidad, es un tema de violación a nuestros derechos de creación a la libertad que no puede quedarse así”, expresó Vélez.

En ese orden de ideas, el autor del libro de cuentos Penélope fue enfático en afirmar que él quiere “seguir contando historias en Venezuela y vivir en Venezuela, entonces no podemos dejar pasar la página”, expresó.

Finalmente, Vélez reconoció que la ausencia de libertad de expresión en su país es un “antecedente súper delicado pensando en el futuro”, y concluyó admitiendo que no poder expresarse libremente le genera una “sensación muy frustrante muy incómoda que sin duda no descasaremos hasta solucionarla”.Redacción NTN24

