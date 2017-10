Cristina Fernández cumplió un ciclo, pretender recrearlo indefinidamente es un error: profesor Héctor Schamis

El profesor de la Universidad de Georgetown, EE. UU., Héctor Schamis se refirió al resultado electoral en Argentina, tras los comicios legislativos del pasado domingo y dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “cumplió un ciclo y es parte de la historia, pretender recrearlo indefinidamente es un error”.

Además, el profesor dijo que el resultado electoral dejó un mensaje: “la sociedad quiere alternancia y eso expresa”.

“Hay un nuevo sistema político que ha quedado constituido con esta elección que es un sistema donde los tradicionales partidos peronista y radical tiene ahora un nuevo jugador que es el PRO, en coalición con el Partido Radical hay una nueva coalición de Gobierno”, explicó Schamis.

“No es una abrumadora mayoría la de Cambiemos, la coalición de Gobierno, pero se ha consolidado como el partido que controla el centro del país. Es la primera vez desde el año 1985 que una fuerza política gana en elecciones de mitad de término los cinco distritos electorales más grandes del país, ahí hay un mensaje poderoso, que la sociedad ha emitido y que los dirigentes oficialistas y opositores deben escuchar con mucho cuidado”, añadió.

Panorama en Venezuela

Respecto a la juramentación de cuatro gobernadores opositores electos en los comicios regionales frente a la Asamblea Constituyente dijo que es “repudiable” y que con este acto el Partido Acción Democrática entregó legitimidad a la Constituyente.

“No debían participar en las elecciones, se sabía que participaron sin garantías institucionales, decidieron participar el mismo día que Smartmatic anunció que había habido fraude en la elección Constituyente, ¿cómo se explica eso? No tiene explicación, fue una enorme defraudación a la sociedad venezolana por parte de los adecos”, añadió sobre el tema.

El profesor sostuvo que "hay que conformar nuevos espacios, nuevas coaliciones y recrear la oferta política y electoral a la sociedad, y algunos ya lo están haciendo como Soy Venezuela”.

Rol de los partidos políticos en la actualidad

Por otra parte, se refirió a la situación actual de los partidos políticos y dijo que los del futuro “tienen que ser partidos horizontales, donde los dirigentes no estén arriba de sus bases, sino al mismo nivel. Deben hacerlo o si no van a perecer, los partidos saludables son horizontales”.

De acuerdo con Schamis sin los partidos “no podemos crear competencia electoral porque son ellos los que la organizan y sin competencia electoral no hay democracia”.

“Sin los partidos no tenemos selección de dirigentes, no tenemos propuestas que sean sintetizadoras, es decir, que los grupos de la sociedad civil tienen propuestas ero siempre referidas a un grupo específico, son los partidos quienes sintetizan ese sinnúmero de propuestas en algo viable porque no se puede hacer todo y no se puede hacer al mismo tiempo”.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24