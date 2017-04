Detienen a un hombre por encerrar y abusar de su mujer, su hija con discapacidad y dos nietos durante nueve años en una casa de Argentina

Un hombre fue detenido en una localidad de la provincia de Buenos Aires por presuntamente haber mantenido encerradas a su mujer, su hija con discapacidad y sus dos nietos en una casa durante nueve años, informaron este jueves fuentes policiales.

El hombre, de 55 años, está acusado de haber abusado sexualmente de su esposa y de la hija de ambos, de 25 años, quien supuestamente está embarazada de él.

El agresor las sometió, junto a sus nietos de 5 y 11 años, a situaciones vejatorias en su vivienda de la localidad bonaerense de Cañuelas, 80 kilómetros al suroeste de la capital argentina, durante casi una década, según la investigación.

Las víctimas pudieron escapar después de que otro hijo de la pareja, quien no vivía con ellos, los visitara de forma inesperada y descubriera que estaban secuestradas en la casa.

VEA TAMBIÉN → Argentina anuncia que asume la presidencia pro témpore de la Unasur

“No sospechaba de nada. Yo llegaba, tomaba dos o tres mates y me iba”, aseguró el hijo del acusado.

Posteriormente, la mujer presentó una denuncia contra el agresor, quien fue detenido este miércoles en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, unos 70 kilómetros al noreste de Cañuelas, mientras trataba de huir.

“Cada vez que venía gente teníamos que hacer como que no pasaba nada. Él me dijo que si yo decía algo me iba a matar a mi hija y a mí”, denunció Marcela Alejandra de Este, esposa del llamado ‘chacal de Cañuelas’.

Según revelaron fuentes policiales, la familia está acompañada por un "gabinete interdisciplinario", que cuenta con un equipo de psicólogos, y sobre el hombre pesa también una medida cautelar para que no se acerque a ellos.

Colaboración EFE