“Hay una velada mala intención de fraguar un fraude y yo no estoy dispuesto a aguantarlo”: Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras

A más de 48 horas del cierre de urnas, el Tribunal Supremo Electoral de honduras aún no entrega resultados totales de las elecciones presidenciales. Salvador Nasralla, candidato presidencial opositor dijo en entrevista con NTN24 que “hay una velada mala intención de fraguar un fraude y yo no estoy dispuesto a aguantarlo porque ya lo aguanté en el año 2013 y me quedé remitido a las instancias institucionales que en Honduras no responden”.

De acuerdo con Nasralla, esto se da porque las instituciones “están totalmente controladas por el Poder Ejecutivo que dirige, al igual que las Fuerzas Armadas, el señor Juan Orlando Hernández, candidato del partido de Gobierno”.

“Hay una acumulación de poder en una sola persona, se han ido atrasando, precisamente por instrucciones del presidente están cambiando actas y están disminuyendo mi distancia de 117.000 votos hasta estos momento que ya la bajaron hasta cincuenta y tanto mil votos y esto va a continuar de acuerdo con los informes que tenemos metiendo actas falsas”, dijo el líder de la coalición llamada Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

El candidato opositor hizo un llamado a quienes votaron por él para que “vayan a las calles en vista de que no tenemos institucionalidad en nuestro país para poder resolver en las instancias legales la situación que estamos viviendo”.

“Siempre la tendencia fue creciente a mi favor, entonces, ¿cómo es posible que se suspenda y no se dé el dato por primera vez en la historia y ahora empiece a revertirse?”, cuestionó Nasralla.

“Resulta que los datos de Luis Zelaya, que es el que quedó en tercer lugar, no se han movido, solo se mueven los datos míos para abajo y los del presidente para arriba, pero los de la tercera fuerza permanecen estáticos, o sea que el fraude lo están haciendo solamente contra mí, lo cual ratifica que efectivamente se trata de un fraude”, añadió el candidato.

Respecto a las informaciones que desde la campaña oficialista han trascendido que se refieren a supuestos contactos de Nasralla y sus partidarios con el régimen de Nicolás Maduro, él dijo que “sinceramente no conozco a nadie de Venezuela, no conozco a Nicolás Maduro, sé que es la persona que relevó a Hugo Chávez, yo no tengo ningún contacto con Venezuela, yo vengo de la empresa privada, yo soy un demócrata, dentro de la Alianza de Oposición contra la Dictadura efectivamente hay un partido de izquierda que ha tenido relación con Nicolás Maduro, que es el partido Libre; pero yo Salvador Nasralla no tengo ninguna relación con el Gobierno de Venezuela”.

Sobre la situación de Venezuela precisó que “ si ellos nos pueden vender petróleo barato o si la relación comercial con ese país es una que nos convenga por supuesto que la vamos a desarrollar, en cuanto a los problemas internos de ellos, ellos tienen que resolverlos al igual que nosotros en Honduras, cada nación es responsable por sus propios problemas y toma sus propias decisiones”.

Con el 68.47 por ciento de mesas escrutadas, Salvador Nasralla, tendría 987.230 votos, equivalentes a un 43.59 por ciento de apoyo. Por su parte, el presidente y aspirante a la reelección por el centroderechista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, alcanza 928.719 votos, es decir un 41.01 por ciento.

