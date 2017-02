Alta inflación en Venezuela lleva a muchos a dormir en sus carros por no poder pagar el alquiler de sus viviendas

La inflación de Venezuela correspondiente a enero cerrará en 18,66 %, mientras la anualizada podría ubicarse en 679,73 %, según proyecciones de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este panorama se ve reflejado en la disminución de la calidad de vida de los venezolanos; algunos de ellos expresaron en una encuesta a NTN24 su opinión sobre la inflación.

María Jiménez calificó como “horrible” cómo la gente come de la basura por no poder comprar comida, mientras que Paula Castillo relató que sus vecinos ahora duermen en sus carros en el estacionamiento del edificio por no tener recursos para seguir pagando el alquiler de sus viviendas.

“Si no tienes para pagar el alquiler cómo pagas una canasta básica familia”, se preguntó la joven.

Redacción NTN24 Venezuela