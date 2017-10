Con denuncias de retardo en instalación de centros de votación inicia crucial jornada electoral en Venezuela

Oficialismo y la oposición miden fuerzas este domingo en Venezuela en un pulso electoral marcado por irregularidades. Desde El Llanito, municipio Sucre, en el Distrito Capital, reportan la habilitación de autobuses por parte de la oposición para trasladar a votantes que fueron cambiados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de sus centros de votación habituales. También se reportan grupos de motorizados identificados con el gobierno de Nicolás Maduro rodeando centros electorales.

Pese a que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguraba que a las 7 am los centros electorales estaban funcionando, una hora más tarde habían denuncias de que no se habían abierto algunos puntos de votación.

También hay denuncias de fallas en máquinas de votación en Mérida, donde también se ha reportado que las fuerzas del Plan República han impedido el ingreso de miembros de mesa para la instalación de puntos de sufragio en algunos estados.

Ocariz: Entre más obstáculos pongan, más gente va a votar

El candidato a la gobernación de Miranda y actual alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, declaró que "entre más obstáculos más los superamos" y que ahora "la gente vota mucho más" ante los "obstáculos puestos por el CNE".

Ocariz aseguró que alrededor de las 9 de la mañana solo estaban abiertos 44 % de los centros de votación del municipio Chacao, en Caracas, si bien en el resto del estado la proporción es mayor.

El candidato aseguró que los testigos de mesa de la oposición están presentes, pero no los miembros de mesa. "La ley electoral establece que si no llegan los miembros, los testigos se acreditan como miembros. Eso no está sucediendo". Asimismo indició que en algunos centros de votación "hay problemas con la luz sorprendentemente",

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve