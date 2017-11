“Tal vez en el fondo tenemos alguna esperanza todavía”: esposa de Germán Suárez, radarista del submarino ARA San Juan

Tati Leguizamón, esposa de Germán Suárez, radarista del submarino ARA San Juan desaparecido, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que “estamos esperando, no sé, tal vez en el fondo tenemos alguna esperanza todavía. Ellos dicen que los siguen buscando y en el fondo nosotros queremos que los encuentren así sea para… no sé. Saber que los encontraron más allá de que no estén con vida, queremos que los encuentren igual”.

“Uno de los medios que estaban en la búsqueda de origen austriaco detectó que a las 10 horas del día miércoles escuchó un ruido violento, sonoro, posiblemente una explosión que no era de origen nuclear”, relató Leguizamón.

Sobre esta presunta explosión Leguizamón resaltó que “mi opinión personal es que puede ser que ya lo sabían (la Armada argentina) y todavía no lo querían decir”.

“Acá nos dicen que hacen todo lo que pueden, pero para mí no fue suficiente (…) si la tragedia supuestamente ocurrió el miércoles cómo no saben. Me cuesta entender cómo no supieron”, resaltó la esposa de uno de los tripulantes.

Leguizamón resaltó que su esposo nunca dijo que el sumergible tuviera alguna falla, pero “me comentó particularmente que en 2014 tuvieron un problema de propulsión y que no habían podido salir al exterior. Pensaron lo peor pero después no sé cómo lo solucionaron y salieron de eso”.

