“Me da la gana hablar de Venezuela y les guste o no seguiremos explicando lo que sucede en ese país”: Concejal de Madrid Begoña Villacís a NTN24

La concejal de Madrid Begoña Villacis indicó que a pesar de los intereses del partido español Podemos de silenciar la realidad en Venezuela, ella y sus compañeros en la cámara seguirán hablando y denunciando la realidad que se vive en la nación suramericana.

“Nosotros si queremos hablar de Venezuela y no aceptamos que se nos critique, no les interesa (a Podemos) que hablemos de eso, cuanto menos les interese que hablemos de ello, más interés tenemos nosotros de que la gente sepa cómo se vive allí en Venezuela”, sentenció Villacis.

La edil indicó que es necesario que en España se conozca la realidad de las madres luchando por darle alimento a sus hijos, o los problemas de inseguridad y la situación de los presos políticos en Venezuela, recordando que entre ambas naciones existen grandes lazos de cercanía sobre todo por los 180 mil españoles que hoy viven en Venezuela y los 20 mil venezolanos que hoy se han trasladado a las tierras ibéricas para escapar de la crisis económica.

“Ante eso claridad, me da la gana hablar de Venezuela y les guste o no seguiremos explicando lo que sucede allí. En España, Podemos no quiere recordar a Venezuela”, remarcó Begoña Villacis.

Criticó además la actitud del partido Podemos que hasta hace algunos años, habla de Venezuela para alabar los logros de la revolución y ahora pretende tapar la crisis que vive Venezuela. “Hay partidos a los que no les apetece hablar de Venezuela, ahora, pero hace algunos años solo sabían hablar de Venezuela, solo sabían hablar de Chávez, me refiero a Podemos, sólo hablaban de la revolución”, acotó.