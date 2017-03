"Son muchos los llamados y muy pocos los que tienen la talla": Analista Jairo Libreros sobre el sucesor de Hugo Chávez

"Sobre Hugo Chávez hay muchas críticas, pero tenía un liderazgo natural y lo demostró", afirmó el analista Jairo Libreros, quien comentó cómo se perfile Latinoamérica en materia de liderazgo a cuatro años de la muerte de Hugo Chávez.

"Son muchos los llamados y muy pocos los que tienen la talla necesaria. Evo Morales fue uno de los que en su momento trató de emular su política, su forma, pero no tiene la capacidad de liderazgo. No basta con creerse ungido, se requiere un apetito de riesgo y Evo Morales no lo tiene”, ratificó.

Sostuvo que Raúl Castro es el que tiene la sucesión de liderazgo más difícil al compararse con Fidel Castro y lidiar con los graves problemas de Cuba para mantenerse.

"Venezuela es para Cuba una la última oportunidad de robar y que le permitió a la dictadura de los Castro mantenerse moribunda por unos años más", precisó.