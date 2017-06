“Braulio Jatar simboliza para una gran mayoría de chilenos la libertad”: Sergio Bitar, exministro de Educación y Obras Públicas de Chile

La Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 75 votos a favor, un proyecto de resolución para pedirle a la presidenta Michelle Bachelet que exija la liberación del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar.

El exministro de Educación y Obras Públicas de Chile, Sergio Bitar, aseguró a NTN24 que “Braulio Jatar simboliza para una gran mayoría de chilenos la libertad y el respeto por el Estado de Derecho”.

Bitar también afirmó que “lo que expresaron los diputados va en esa dirección y refuerza la que ha sido la postura de Chile en todo este tiempo”.

El periodista Jatar, cobijado con la medida de casa por cárcel en Venezuela desde el 3 de septiembre tras difundir imágenes de un cacerolazo contra el presidente Nicolás Maduro, agradeció las gestiones a través de una grabación.

“Mucho tiempo he pensado en cómo agradecer tanto cariño, amor y solidaridad de tanta gente. Por eso no quiero dejar pasar más tiempo, aunque sigo restringido de mis libertades ciudadanas desde todo punto de vista”, dijo Jatar. Además, expresó su gratitud a “ese grupo de personas que me ha acompañado, llevado de la mano, por estos caminos tan complicados y difíciles”.

Redacción NTN24

VEA TAMBIÉN ↓