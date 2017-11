Sentencia que permite a Evo Morales postularse a un cuarto mandato “es un golpe terrible al sistema democrático”: abogado constitucionalista Javier Ferrufino

El abogado constitucionalista Javier Ferrufino se refirió en La Tarde de NTN24 a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia que da luz verde para que el presidente Evo Morales se postule a un cuarto mandato y dijo que se trata de “un golpe terrible al sistema democrático, es un desconocimiento total de la Constitución política del Estado”.

Explicó que esta sentencia “expresamente declara inaplicable la propia Constitución política del Estado que en su artículo 68 textualmente señala que el período de mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”.

Además, sostuvo que “lo más curioso del asunto es que desconoce la voluntad popular del soberano expresada el 21 de febrero de 2016 en la que el pueblo soberano le dijo no al presidente Morales, le dijo no a un cuarto mandato, no a una tercera reelección presidencial”.

“En Bolivia nos encontramos en una fase de sometimiento total al órgano Ejecutivo. Los órganos Judicial, Electoral y Legislativo están totalmente sometidos, un órgano Judicial que tiene una reforma inconclusa, un órgano Electoral que amenaza con imponerse a las manifestaciones del voto nulo y el voto blanco de las elecciones del próximo domingo 3 de diciembre y un órgano Legislativo parcializado con el órgano ejecutivo, además autor de aquella acción que obligó a que el Tribunal Constitucional se pronuncie de esta manera”, añadió el abogado Javier Ferrufino.

