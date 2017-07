Caitlyn Jenner arremetió contra el presidente Trump tras anuncio de no aceptar personas transgénero en el Ejército de EE.UU.

La famosa transgénero estadounidense, Caitlyn Jenner, arremetió este miércoles contra el presidente Donald Trump, por prohibir a las personas transgénero hacer parte del Ejército.

Por medio de su cuenta de Twitter, Jenner, quien aprobó la candidatura de Trump, dijo, “hay 15.000 estadounidenses transgénero patrióticos en el Ejército de Estados Unidos combatiendo por todos nosotros. ¿Qué pasó con su promesa de luchar por ellos?”.

There are 15,000 patriotic transgender Americans in the US military fighting for all of us. What happened to your promise to fight for them? https://t.co/WzjypVC8Sr