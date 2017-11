"Lo que estamos viendo es continuidad de esa conducta irresponsable que el gobierno venezolano ha permitido": Jesús Torrealba, sobre encuentro de la FARC en Maracay

El ex secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática Jesús "Chuo" Torrealba rechazó la realización del encuentro de la Farc para la creación de su partido político en Venezuela e indicó que esto es continuidad de la conducta irresponsable del gobierno venezolano.

"Esto que nos parece hoy insólito es sencillamente la continuidad de una gran cantidad de situaciones anteriores. Lo que estamos viendo hoy es continuidad de esa conducta que en forma irresponsable el gobierno ha permitido, el gobierno de Chávez y también el de Maduro y no sólo que han permitido, sino que han promovido y es la utilización del territorio venezolano, del espacio venezolano como plataforma para la actuación de uno de los factores del conflicto venezolano", remarcó Torrealba.

El ex secretario ejecutivo de la MUD expresó además "yo como venezolano rechazo este hecho y levanto mi voz de protesta, no porque haya ciudadanos colombianos que tengan tal o cual popsición política, eso es totalmente legítimo. Lo que me parece absolutamente inadecuado es que sea desde territorio venezolano, sea desde una ciudad venezolana donde se produzca".

