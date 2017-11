Alcalde Antonio Ledezma “dio un grito por la democracia en Venezuela”: Jorge "Tuto" Quiroga, expresidente de Bolivia

El expresidente de Bolivia Jorge "Tuto" Quiroga expresó su satisfacción por la salida del alcalde metropolitano Antonio Ledezma de Venezuela e indicó que está acción es un "grito de libertad" que revigoriza y fortaleza a la oposición venezolana.

"Lo que ha hecho Antonio Ledezma ahora no es escapar, no es fugar, no es huir, es recuperar la libertad, dar un grito por la democracia en su país, revigorizar y fortalecer a la oposición, y propinarle un sonoro sopapo a la narcodictadura que está oprimiendo a Venezuela", sentenció "Tuto" Quiroga.

El exmandatario boliviano puntualizó que la presencia de Ledezma en el exilio aportar fuerza a los venezolanos que luchan en el exterior. "Estoy seguro que Venezuela que tiene una fiscal en el exilio, que tiene supremos del Poder Judicial en el exilio y ahora un líder de enorme peso, como lo es el alcalde de Caracas, un hombre de Estado, con una visión clarísima sobre la solución de Venezuela, en libertad con su verbo y su cabeza y pensamiento".

A juicio de Quiroga la presencia de Ledezma en el exilio “va a ayudar a dar coherencia al enorme y gran trabajo que han hecho tantos periodistas, Carlos Vecchio, entre otros”.

Acotó que Ledezma debe ser considerado como uno de los grandes “presidenciables” en el exilio.

