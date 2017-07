"No soy el caballo de Troya de nadie": exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón

Por primera vez, después de las críticas lanzadas al acuerdo de paz y de la distancia frente al presidente Santos, Juan Carlos Pinzón habla en televisión para responder todas las dudas. Pinzón dijo que no es un traicionero, ni santista ni uribista. Aseguró que no va a entrar en los juegos de la política y advirtió que no está interesado en alianzas con aquellos que buscan llevar al país por el camino de Venezuela.

“He tomado la decisión de que no voy a entrar en ese juego de la política (…) Ni soy traicionero, ni soy el caballo de Troya de nadie, ni estoy hoy en el uribismo ni estoy en el santismo”, aseguró.

Sobre los comentarios de miembros del Centro Democrático y de la derecha colombiana que dicen que el enfrentamiento y la distancia con el presidente Santos no es real, señaló que no está en la política y lo que hace es mantener opiniones.

“Yo no hago juegos no me meto en componendas, lo que yo mantengo son opiniones, posturas y total transparencia sobre lo que pienso y sobre lo que creo debe ser la mejor manera de que el país se mueva hacia adelante”.

En la entrevista con el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el exministro de Defensa también habló de las FARC. Aseguró que les hará cumplir los acuerdos.

“Estos acuerdos le tienen que servir a los 50 millones de colombianos y no solamente a los 15.000 miembros de las Farc. Asegurémonos que se cumplen, no nos dejemos hacer trampa, no nos dejemos meter goles y de esa manera mejoremos lo que haya que mejorar con mucho pragmatismo para que se resuelvan los problemas de verdad de los colombianos”.

