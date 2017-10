“Es muy difícil afrontar una elección en esta condición”: Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, sobre comicios en Venezuela

Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay y miembro del Club de Madrid se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a los castigos para 18 presos políticos que enviaron una carta en la que instan a los venezolanos a participar en los comicios que se realizarán este domingo y dijo que “es muy difícil afrontar una elección en esta condición, amenazas, persecuciones, todo esto que han descrito estos familiares, por el simple hecho de exhortar a votar”.

“Estas persecuciones desgraciadamente no asombran, no llaman la atención, es lo que uno siempre debe esperar del régimen de Maduro”, dijo. Sin embargo, expresó que “lo que sí cabe esperar es que este sacrificio de la gente que se arriesga a pedir el voto, a ir a votar, no sea en vano”.

Afirmó que “las garantías no están, son muy precarias, de ahí el esfuerzo de los grupos opositores para tratar de lograr en las mesas y circuitos electorales las mayores garantías posibles”.

“Desde que se ha resuelto ir yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo de hacerlo”, añadió el exmandatario uruguayo.

Además, dijo que “lo más importante sería una presencia masiva porque eso sí que sería una respuesta muy fuerte y efectiva a la situación de opinión publica notoriamente adversa al Gobierno”.

