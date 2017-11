“El siguiente paso es no permitirlo más”: Karen Cueto, candidata representante de Lima a Miss Perú 2018, sobre campaña contra el feminicidio

Karen Cueto, candidata representante de Lima a Miss Perú 2018, habló en NTN24 sobre la campaña impulsada desde el concurso de belleza contra el feminicidio que consistió en reemplazar sus medidas física con impactantes cifras de violencia contra la mujer. Este hecho inusual se trasladó a las redes sociales con el hashtag #MisMedidasSon.

“Nosotras estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Existen muchos casos ahorita de feminicidios en los noticieros. Incluso, lamentablemente, nuestras mismas autoridades cuando se pronuncian sobre ellos no dan una respuesta que proteja a la mujer. Entonces a cargo de Jessica Newton, que es la directora de la organización Miss Perú, es que se dio esta idea”, señaló.

“No conozco mujer alguna en Perú que no haya pasado por algún tipo de agresión verbal. Personalmente lo he vivido desde muy joven. He tenido miedo de salir a la calle con algún tipo de ropa mínimamente provocativa, que la llaman así que no debería ser, porque no sabes lo que te puede pasar en las calles”, agregó la candidata.

“El siguiente paso es no permitirlo más y hablarlo las veces que sean necesarias para que esto pase”, finalizó Cueto.

