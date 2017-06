"Él ha quedado muy decepcionado, francamente no entendemos cómo esto es posible": hijo de exsecuestrado de las FARC

En diálogo con el programa La Noche de NTN24, Eric Padron, hijo de Cecilio Padron, el estadounidense que estuvo secuestrado por las FARC en Panamá, reaccionó a la decisión de la justicia colombiana de dejar libre al responsable del plagio Julio Enrique Lemos, alias "Náder".

"No hay nada qué hacer, nosotros no vamos a tratar de acudir a los tribunales en Colombia porque simplemente para nosotros no va a haber justicia, entonces para qué perder el tiempo": dijo.

Para Eric Padrón, así las FARC algún día pidan perdón por el secuestro de su padre, en la actualidad de 75 años, "nadie le devolverá a mi padre el año de vida que perdió en cautiverio".

Cecilio Padron fue secuestrado en abril de 2008. El pasado 31 de mayo la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertad de alias "Náder", capturado con fines de extradición hace tres meses.

La decisión judicial tuvo como base un decreto ley expedido por el presidente Juan Manuel Santos, que suspende las órdenes de captura con fines de extradición a los miembros de las FARC incluidos en el acuerdo de paz.

La libertad de alias "Náder" generó malestar en el gobierno de Estados Unidos. El embajador en Bogotá Kevin Whitaker en una fuerte carta a la sala penal de la Corte Suprema colombiana, advirtió que "fue un delito despiado e inhumano contra una víctima, ciudadano americano".

El diplomático agregó que "dado que el acusado en este caso es una persona extremadamente peligrosa, acusada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, de un acto sumamente violento y criminal, llama poderosamente la atención de nuestro gobierno que la orden de esta Corte no consideró dichos factores".

