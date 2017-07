"La hija de Chávez brilla por su ausencia en la ONU": Isaías Medina, exministro consejero de Venezuela ante la ONU

En el programa La Noche Isaías Medina quien recientemente renunció a su cargo diplomático ante la Organización de Naciones Unidas aseguró que "es una incertidumbre la función que cumple María Gabriela Chávez", a pesar de que ostenta el cargo de embajadora alterna alterna ante la ONU.

Señaló que "si ha ido tres veces, es mucho, realmente no tengo la menor idea qué es lo que hace porque en la misión venezolana no está y en la ONU tampoco, realmente no puedo decir mucho de ella porque brilla por su ausencia", apuntó.

El exdiplomatico, reveló las razones que lo llevaron a dimitir a su cargo, dijo que "Nicolás Maduro perdió toda legitimidad, y que era "incoherente y ridículo" seguir representando a Venezuela en el organismo".

"Nicolás Maduro y sus cómplices tienen esquizofrenia política, Maduro no existe en el gobierno de Venezuela, es hora que la Fuerza Armada se manifieste como autoridad".

Isaías Medina que llevaba más de dos años en el cargo agregó que "no me arrepiento de nada, siempre actué de acuerdo a mi conciencia, mi país se llama Venezuela y ese es mi único partido político".

