Cultivos ilícitos: polémica por millonario convenio que firmó Colombia con la ONU

El programa La Noche conoció el texto del convenio firmado entre el Gobierno colombiano y la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Sin acudir a una licitación pública el gobierno colombiano firmó un polémico convenio por cerca de 316 millones de dólares, una cifra cercana al billón de pesos colombianos.

En el programa la noche de NTN24, el experto en políticas públicas relacionadas con el combate de las economías criminales, Daniel Rico, analizó el multimillonario convenio y la forma como fue adjudicado.

"No es explicable en un proceso de crisis fiscal contratar una intermediación en este proceso, no tiene sentido, más de 120 mil millones de pesos van a salir de Colombia para financiar a Naciones Unidas en su estructura internacional, eso es algo que no tiene presentación, ningún país del mundo paga tantos recursos al sistema de Naciones Unidas como Colombia", explicó Daniel Rico.

Por su parte la precandidata presidencial Marta Lucia Ramírez expresó que podría tratarse de lo que llamó la "mermelada internacional".

"Aquí lo que vemos es que infortunadamente esto podría dar lugar para la mermelada internacional, contratistas contratados por Naciones Unidas, consultores contratados por Naciones Unidas, yo le diría, por Dios, miremos que de esto se puede hacer en Colombia con los recursos de las entidades del Estado", apuntó Marta Lucía Ramírez.



