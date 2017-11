"Mi fuga fue una ofrenda para todos los venezolanos que quieren liberarse": Antonio Ledezma en NTN24

En el programa La Noche de NTN24, presentamos dos reveladores y humanos testimonios, el de un militar, y el de un disidente político que lograron escapar de las cárceles del régimen chavista.

"Todavía siento el abrazo del funcionario de Migración Colombia que me recibió y me dijo: bienvenido a la libertad, pero no me siento libre, tengo en mi espalda los nombres de los presos políticos", señaló el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.

El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma quien cumple una semana en el exilio y el teniente del Ejército venezolano José Ángel RodrÍguez hacen un revelador relato de su fuga, de los momentos mas difíciles que soportaron en cautiverio y del significado que tiene su libertad en el momento más complejo que enfrenta la oposición y su lucha por la democracia en Venezuela.

"Me duele ver como se han llevado detenidos a vecinos que no tienen nada que ver, no tengo ningún rencor, hay circunstancias donde uno debe perdonar lo imperdonable para la unidad del pueblo venezolano", apuntó el dirigente político opositor.

Por su parte, el Militar José Ángel RodrÍguez quien estuvo en prisión durante 8 meses acusado de la supuesta planificación de un golpe de estado, reveló los vejámenes a los que fue sometido en la cárcel por parte de fuerzas de seguridad del régimen.

"Un militar que se subleva, o lo despiden, o le abren una investigación penal, pasé al menos 17 días seguidos de torturas en prisión, nos daban golpes y nos maltrataban, nos enviaban a un cuarto confinados y nos daban choques eléctricos".

