"Puedo pagar hasta quince años de cárcel": periodista cubano Henry Constantín en NTN24

En el programa La Noche, el vicepresidente regional por Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín, relató que las autoridades del régimen lo amenazaron de tres maneras distintas por hacer parte del evento que rendiría homenaje al disidente fallecido Oswaldo Payá.

"Me dijo que me callara, que me fuera del país o que me iba preso, me dijeron que el Ministerio estaba para reprimir y lo iba a hacer conmigo", aseguró.

Rras ser detenido por cerca de 36 horas, fue acusado de "participar en una provocación internacional" y posteriormente, en la prisión, le informaron que el cargo en su contra era "propaganda enemiga".

"Para la policía cubana es una provocación, ellos si pueden entregar premios, marchas, reuniones públicas y privadas, pero los ciudadanos no podemos hacer eso, como en este caso lo había hecho Rosa María Payá, y si vincula a figuras internacionales, entonces sí es una provocación", concluyó.