Abogado de las FARC defendió en La Noche reunión de líderes guerrilleros con comité de escogencia de los magistrados para la Justicia Transicional

En diálogo con el programa La Noche, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, defendió la reunión que sostuvieron alias Pastor Alape y alias Carlos Antonio Lozada con el comité que se encargará de escoger a los magistrados que harán parte de la Justicia Especial para la Paz. El jurista español señaló que "no se me ocurre de qué otra forma podría iniciar su trabajo el comité que no fuera reuniéndose con las partes que llegaron al acuerdo final de paz en La Habana".

"Me imagino que los que han formulado cuestionamientos son quienes se han opuesto al acuerdo, probablemente sean algunos que intentaron un acuerdo de paz antes y no lo consiguieron" (...) "esta reunión un principio de cortesía y educación", apuntó.

Diferentes sectores cuestionaron la neutralidad del Comité de Escogencia argumentando que no estaba bien que quienes iban a elegir a los jueces de la Justicia Transicional, pudieran sostener encuentros con los integrantes de las FARC que no solamente tendrán que ser procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también, tendrán que ser eventualmente sancionados por estos tribunales.