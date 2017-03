"Yo he celebrado el proceso de paz de Colombia, pero eso no quita que veamos cosas que tenemos que señalarle al Gobierno", General (r) Manuel José Bonett

"Yo he celebrado el proceso de paz de Colombia, pero eso no quita que veamos cosas que tenemos que señalarle al Gobierno", afirmó el General (r) Manuel José Bonett en el programa La Noche sobre la carta que enviaron al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, varios ex comandantes de las Fuerzas Armadas donde expresan sus preocupaciones frente al proceso de paz.

Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, confirmó al programa La Noche que la instalación de los contenedores donde se va a almacenar el armamento de las FARC, así como la entrega del primer 30% de las armas se registrará en los próximos días.