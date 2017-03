"Si el presidente Santos está seguro de que campaña fue transparente, que renuncie a la inmunidad": Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa

Con el fin de avanzar en las investigaciones que se adelantan por el escándalo de Odebrecht, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez hizo esta propuesta argumentando que "es la única manera que existe para llegar al fondo de este asunto" que hoy tiene en el ojo del huracán a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos y a la de su entonces rival en las urnas, Óscar Iván Zuluaga.

"Debe haber una comisión independiente, como en Guatemala, que sea esta comisión la que le diga al país todo lo que no sabemos, he pedido que el presidente renuncie a su fuero presidencial y he pedido que esta comisión independiente haga acompañamiento en las siguientes elecciones presidenciales, porque los comicios del 2018 siguen amenazados", dijo.

La también exministra de Defensa añadió: “creo que desde ahora y en el futuro, los presidentes deben renunciar a la inmunidad para investigaciones por corrupción o fraude y daños en materia electoral”.

Ramírez propuso además revisar el régimen de financiación de las campañas políticas en Colombia para limitar los aportes de las empresas privadas y prohibir la publicidad de los candidatos presidenciales.