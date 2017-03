La venta informal de comida detallada mina las calles venezolanas ante la severa crisis

Un salario mínimo insuficiente sumado a la alta inflación ha llevado a muchos venezolanos a comprar los alimentos básicos como leche, arroz y azúcar y hasta los artículos de higiene personal en porciones o detallado. Esa venta se da sin ninguna fiscalización sanitaria.

"Tetica de café, tetica de leche, tetica de arroz, todo por tacita regulado, he llegado al punto de usar lo de higiene un día sí un día no, un día periódico y un día papel toilet", dijo un transeúnte.

Y es que un jabón puede conseguirse en el marcado formal e informal en 6 mil bolívares, mientras que un desodorante hasta en 7 mil bolívares. Un champú puede costar 10 mil bolívares.

Otra mujer dijo que al no alcanzarle el dinero para comprar el kilo de arroz (su precio puede llegar a 18 mil bolívares) o de leche (suele conseguirse en 5 mil bolívares) se ha visto obligada a adquirir la llamada "tetica".

Sin embargo, se mostró decepcionada porque algunos “bachaqueros” o quienes venden en el mercado ilegal pueden engañar y vender la borra del café.

"Si no tienes para comprar, tienes que comprar una tetica de leche, una tetica de aceite, (aunque sea) para beber un poquito de café. A veces no venden café sino la borra o el café lavado".

A quienes no les alcanza su ingreso mensual para comprar comida en porciones, se ven en la necesidad de buscar comida en la basura.

"Tuve que zumbarme en la calle por culpa de nuestro Gobierno, nunca pensé que a los años que yo tengo tenga que pasar por esto, pero la necesidad es puerca y no nos podemos morir de hambre… El dinero no nos alcanza, con un sueldo mínimo no se puede vivir", dijo otra mujer asidua a la búsqueda de desperdicios en Caracas.

Esta historia se repite en otro joven, que con una madre desempleada y un hermano con discapacidad, busca entre la basura el sustento de su familia.

"Todas las mañanas tengo que venir a buscar comida en la basura, tengo que jurungar la basura y conseguir la verdurita que nos regalan y los pedazos de pollo”, dijo y agregó que cuanto tiene suficientes recursos compra una “tetica de leche, azúcar, aceite o de jabón".

Redacción NTN24 Venezuela

